Setor industrial pronto para a ExpoJuruá 2022

Começa na próxima quinta-feira, 1º de setembro, a maior feira de negócios e entretenimento de Cruzeiro do Sul, a Expoacre Juruá 2022 (ExpoJuruá). Como já é tradição, o setor industrial contará com um local exclusivo: o Espaço Indústria, que será uma das grandes atrações do evento, que, neste ano, será realizado até o dia 4 de setembro, no Estádio Arena do Juruá.

Mais de 40 empresas dos segmentos de alimento, madeira e móveis, cerâmico, energia renovável, polo naval e outros apresentarão amostras de seus produtos na ExpoJuruá. O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, que reúne as instituições FIEAC, IEL, SESI e SENAI, também estará presente divulgando seus serviços ao público.

Os últimos preparativos para a participação do setor industrial estão sendo definidos pela diretoria da FIEAC e governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). “Vamos apresentar mais detalhes e orientações sobre o programa de Compras Governamentais, Polo Digital e outros projetos direcionados à melhoria do ambiente de negócios no estado”, destaca o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita.

O presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, diz que as expectativas são as melhores para a feira. “Assim como foi a Expoacre em Rio Branco, acreditamos que a Expojuruá também será um grande sucesso. Todos nós, empresários, estamos otimistas de que o evento resultará em bons resultados para todos os setores econômicos de Cruzeiro do Sul e região”, assinala.