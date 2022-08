Show de Wesley Safadão promete movimentar programação no último dia de Expoacre 2022

Na última noite da maior feira agropecuária do Acre, a programação não poderia deixar de ser diferente. Várias são as atividades no interior do parque de exposição.

A começar ainda no período da tarde, com o final da prova da vaquejada, que acontece a partir das 15h e com o rodeio de touros com início marcado para às 19h.

Às 23h o show de encerramento da Expoacre 2022 com o cantor Wesley Safadão, promete ferver o espaço da Arena de Shows Amilton Brito e movimentar todo o parque.

Cantor de forró, produtor musical, empresário e apresentador brasileiro, Wesley Safadão é uma das atrações mais esperadas pelo público acreano, nesta Expoacre. O cantor tem hits conhecidos como “Ar-condicionado no 15”; “Ele é ele, eu sou eu”; e “Tchuco Nela”.

Os estandes fecham à meia noite e às 3h encerram todas as atividades na Expoacre.

ContilNet e Sans Filmes na ExpoAcre

O ContilNet Notícias não poderia ficar de fora desse grande evento que promete ser o maior dos últimos anos.

Foi pensando nisso, que preparamos um estande exclusivo para a cobertura completa das nove noites de exposição, levando para o público empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

Além disso, teremos transmissão ao vivo de toda a feira, em parceria com a Sans Filmes.

No site, é possível conferir a página ContilNet ExpoAcre, que possui materiais voltados somente para a exposição.

Além de conteúdos jornalísticos, também estaremos presentes na exposição durante os nove dias realizando transmissões ao vivo, criando conteúdos para as redes sociais, como Instagram (@contilnetnoticias), Twitter (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias).