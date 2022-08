Sibá Machado será primeiro suplente de Nazareth Araújo no Senado pelo PT

A convenção do Partido dos Trabalhadores no Acre está iniciando neste momento. Poucas horas antes, a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, anunciou a chapa majoritária puro sangue com Jorge Viana para Governo, Marcus Alexandre como vice e Nazaré Araújo como candidata ao Senado.

Agora, no início do evento, Sibá Machado foi anunciado como primeiro suplente e o fisioterapeuta Tião Bruzugu, do PV, como segundo suplente ao Senado.

Ao todo, a federação conta com 25 candidatos ao cargo de deputado estadual, sendo que destes, 18 são do PT. Ao cargo de deputado federal a Federação da Esperança colocará nove nomes na disputa sendo cinco candidatos pelo PT, dois pelo PC do B e dois pelo PV.