Sidney Magal conta que fã se masturbou com a perna dele: “Chave de coxa”

Sidney Magal, 72 anos, contou durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada, apresentado por Rogério Vilela, um caso inusitado envolvendo uma fã.

O ator e cantor Sidney Magal relatou que, após um show, uma fã correu para o camarim e se masturbou segurando nas pernas dele.

“Quando abri a porta, essa menina entrou correndo, gritando, trançou as duas pernas na minha coxa — me deu uma ‘chave de coxa’ —, enfiou as unhas nas minhas costas, se agarrou literalmente comigo e começou a fazer movimentos e gemidos, a revirar os olhinhos de verdade”, iniciou.

A esposa de Sidney, Magali West, que acompanhou a situação, apoiou que a fã terminasse a ação.