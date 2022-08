Simaria fala sobre desejo de carreira solo e que avisou pra irmã Simone guardar dinheiro

Mesmo antes de anunciarem o fim oficial da dupla, Simaria já javia esclarecido para a irmã, Simone, que pretendia seguir com carreira solo em algum momento da carreira. A ideia, no entanto, caiu no esquecimento após um pedido da própria Simone.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, em 15 de junho, Simaria afirmou que alertou Simone sobre o desejo de seguir carreira solo antes da agora ex-dupla explodir no Brasil.

Assista:

“Uma é muito empreendedora e outra é o ‘tá tudo bem’, simples assim. Sabe quando as pessoas complicam as histórias e querem botar veneno? Uma empreendedora, eu, porque vejo lá na frente. Deus me deu esse dom de ver lá na frente”, iniciou ela.

“É tanto que quando a gente estava fazendo grande sucesso no forró, a gente era explodida no Norte e Nordeste, eu disse pra Simone: ‘Junta o teu dinheiro que vamos fazer carreira solo’. Ela disse: ‘Pelo amor de Deus, não. É agora que a gente tem alguma coisa’. E se eu tivesse pegado essa pilha? Onde estávamos nós duas? Hoje, nós somos artistas do própria carreira”, completou a cantora.

Na entrevista, Simaria ainda se mostrou irritada pelas comparações constantes com a irmã. A cantora está afastada dos palcos desde junho, após sua conversa com o colunista do Metrópoles. A dupla, no entanto, anunciou o fim oficialmente apenas nessa quinta-feira (18/8).