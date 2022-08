Simaria quer largar o sertanejo e se dedicar a outro gênero musical; veja qual

Desde a oficialização do fim da dulpa Simone & Simaria, a especulação sobre o futuro das duas cantoras está dominando o público. Depois de brigas públicas e declarações polêmicas, as irmãs confirmaram, nessa quinta-feira (18/8), o término da parceria.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, Simaria vai se afastar do cenário sertanejo e passará a se dedicar a outro estilo: a música pop. A mudança de gênero, inclusive, era um desejo antigo da cantora e um dos elementos de conflito com a irmã, Simone.

Simone & Simaria, ainda como uma dupla, se aventuraram pelo pop ao lado de Anitta, na música Loka.