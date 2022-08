Simone continuará no sertanejo e já tem data pra voltar; confira

Após o anúncio do término da dupla com sua irmã Simaria na última semana, Simone já trabalha em sua nova etapa na carreira musical. A partir do mês de outubro, a artista apresentará suas primeiras canções inéditas, que seguirão no gênero sertanejo em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil.

Simone Mendes já está se preparando para levar sua voz potente e todo seu carisma para todos os cantos do país em uma grande turnê, com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos. A RSS Produções Artísticas, de Roberto Costa, seguirá como responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora.

Fim da dupla com Simaria

A dupla sertaneja Simone e Simaria anunciou na quinta-feira (18/8) que não iria mais existir. O fim das coleguinhas foi confirmado por meio da conta oficial das irmãs no Instagram.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo.Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, disse Simaria.

Sobre o término, Simone disse: “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”.