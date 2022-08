Simone fala sobre carreira gospel e dá indícios do que vai fazer

“Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus e eu permaneço cantando também o estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo”, garantiu a cantora.

“Eu irei cantar sertanejo, irei continuar, porque a sofrência é garantida, esse som me move, amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir, não tem como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite”, acrescentou Simone.

A coleguinha ainda prometeu mudança no visual para marcar esta nova fase em sua carreira. “Vou dar uma roupagem nova, sim. Quero mudar um pouquinho o visual. Ainda não sei, estou pensando no que a gente vai fazer, não sei se mudar um pouco o cabelo. Vou iniciar uma nova dieta para estar com a energia lá em cima, com a saúde lá em cima para cumprir agenda em todo o Brasil”