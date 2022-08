A artista começou explicando que até já está com tudo encaminhado quanto às músicas inéditas, mas ainda não saiu da fase inicial dos preparativos para essa nova estrada sem a parceira de tanto tempo.

E a cantora parece que não está a fim de esperar e já pretende colocar projetos em prática. Dentre novidades, Simone revelou que vai começar a nova fase mudando por completo a roupagem e seleção de músicas.

“Falo com vocês sobre os shows que eu vou cantar. O que vocês gostariam que eu cantasse? Por exemplo, se tivesse a música, vamos supor, do Zezinho que toca teclado. ‘Ah, Simone, eu gosto da música do Zezinho dos teclados, tem como colocar no seu show para ouvir na sua voz’, Então, me dá uma dica aqui de qual música vocês gostariam de ouvir nos meus shows”, anunciou a cantora ao abrir uma caixinha de perguntas na sequência.

