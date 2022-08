Simone surge com a filha e lança novo visual após o fim da dupla: VEJA

A cantora Simone está dando uma repaginada na vida, a começar pelo visual! A coleguinha mais famosa do país posou ao lado de sua bebê, revelando as mudanças no cabelo. Ela já havia anunciado que estava pensando em uma transformação para marcar a sua nova fase profissional, e logo apresentou o novo visual.

A artista conheceu a fama ao lado de sua irmã mais velha, Simaria. Após anos de muito sucesso, a dupla surpreendeu aos fãs ao anunciar, algumas semanas atrás, que daria um tempo para que Simaria cuidasse de sua saúde.

Simone seguiu cumprindo os compromissos profissionais da dupla. Em meados deste mês de agosto, as irmãs anunciaram o fim da parceria nos palcos. Apesar de toda a especulação sobre desavenças entre as duas, as artistas apareceram juntas, brincando e dando risada, exaltando que a boa relação entre as irmãs continua.

Nos últimos dias, a famosa esclareceu que a decisão de seguir carreiras solo foi conjunta. A cantora ainda garantiu que está muito feliz, por saber que Simaria está muito feliz. Ela também tinha anunciado que seguirá entoando canções sertanejas pelo Brasil a fora. “Eu permaneço cantando também o estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo”, afirmou.

Após as declarações, não demorou para que a artista apresentasse as madeixas mais iluminadas, deixando os fios mais claros. “Novo visual pelas mãos do meu maravilhoso hair stylist Cezar Pinheiro”, revelou.

O novo visual ficou mais aparente quando a cantora surgiu ao lado de Zaya, sua bebê de um ano e cinco meses. Muito ativa em seu perfil em uma rede social, a coleguinha posou ao lado da filha e brincou com Zaya para ela dar bom dia para os seguidores. Mas a bebê não deu muita bola para as câmeras.

Além da caçulinha, a artista é mamãe do menino Henry, de 8 anos. Os dois herdeiros são frutos do casamento da famosa com o empresário Kaká Diniz. Para esse novo capítulo da sua carreira, a cantora adotou seu sobrenome também como nome artístico e agora como: Simone Mendes.