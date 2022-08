Sobrevento traz teatro para bebês a Rio Branco; conheça o projeto

O Grupo Sobrevento, pioneiro em Teatro para Bebês no Brasil e considerado, internacionalmente, um dos maiores expoentes brasileiros do Teatro de Animação, apresenta o espetáculo MEU JARDIM, direcionado a bebês, com ENTRADA FRANCA, no dia 26 de agosto, sexta, às 9h e às 15h (para educadores e alunos de creches públicas), e nos dias 27 e 28 de agosto, sábado e domingo, às 16h, para o público familiar, na Usina de Arte João Donato (R. das Acácias, 1155 – Distrito Industrial, Rio Branco).

O Sobrevento coordena também uma oficina gratuita de Teatro para Bebês, destinada a educadores, artistas e pesquisadores, nos dias 27 e 28 de agosto, das 10h às 13h. A ideia é promover um intercâmbio com educadores, companhias de teatro locais, escolas e universidades de teatro, estabelecendo um espaço para discussão de processos de criação e de produção, tentando estimular a criação de espetáculos voltados para a Primeira Infância – praticamente inexistentes na atualidade.

Reservas para o espetáculo e inscrições para a oficina devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

O projeto conta com o patrocínio da Eletrobras Furnas e é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura.

O ESPETÁCULO

Entediado, em meio a um deserto, um viajante decide criar um jardim. Mas como fazê-lo? A partir do texto da autora belga de origem iraniana Mandana Sadat, o SOBREVENTO compõe um espetáculo que fala de esperança, de sonho, do desejo e da possibilidade de transformar o mundo, em uma paisagem que poderia ser o Irã, como poderia ser o Brasil. A montagem utiliza elementos visuais e sonoros próprios da cultura brasileira, que a aproximam da cultura iraniana e que, curiosamente, parecerão familiares a cidadãos de todo o mundo. A estrutura do texto original – publicado em um livro que se lê em idioma ocidental da esquerda para a direita e que se lê em persa da direita para a esquerda, compondo duas histórias semelhantes, porém diferentes – mantém-se nesta montagem, com a construção e a desconstrução do jardim. Uma desconstrução que deixa, entretanto, uma semente como presente de esperança e de possibilidade de recriação, ao alcance de todos nós. Para o SOBREVENTO, criar um mundo, um jardim, do nada, no nada, como o faz em seu espetáculo, como o fez Mandana Sadat ao escrever o seu livro, como fez o público ao ter os seus bebês, é a crença de que há um mundo bonito a ser construído e de que a vida, definitivamente, vale a pena.

MEU JARDIM já foi apresentado em Madri, Santiago de Compostela e em diversas cidades da Catalunha (ESPANHA), em Charleville-Mezières (FRANÇA), em Banská Bystrica e Hriňová (ESLOVÁQUIA) e em todas as creches públicas e conveniadas de São Bernardo do Campo (SP), para aproximadamente 7.000 crianças de 8 meses a 3 anos, que nunca haviam visto Teatro.

O TEATRO PARA BEBÊS

Todo ser humano é pleno desde que nasce. A um bebê não falta nada. É capaz de se comunicar, de se relacionar, de se emocionar desde sempre. Entende tudo o que merece ser entendido. E isto é o suficiente e o importante para o Teatro, cujos elementos não são feitos de moléculas, de medidas, de quantias, mas de poesia, da poesia inata em todo ser humano.

Quando os nossos filhos nascem, aprendemos, juntos, um jeito de nos comunicar. Criamos formas de nos relacionar, de nos reconhecer. E terminamos por nos entender um pouco melhor. Este é o Teatro que o Teatro para Bebês quer ser: um encontro frágil onde cada atitude, cada gesto de cada participante, provoca novos resultados; um descobrimento, um novo olhar, um olhar de quem vê as coisas pela primeira vez e que é capaz de se maravilhar com elas.

OFICINAS GRATUITAS

Por meio de oficinas, o SOBREVENTO pretende difundir uma prática pioneira que realiza há mais de uma década – a construção de uma arte para a primeiríssima infância. Em um intercâmbio com artistas e educadores, o grupo quer discutir as ideias e o pensamento que embasam os princípios do Teatro para Bebês, expondo suas possibilidades e limitações e estimulando a criação de espetáculos voltados para esse público. A linguagem ainda é pouco conhecida e o SOBREVENTO é uma das raras companhias que teve contato com ela pelas mãos dos maiores expoentes do gênero no mundo.

Será abordado o seu processo de criação e as particularidades da construção de uma dramaturgia voltada para a primeira infância, que busca estabelecer uma comunicação poética, e não didática, com este público. Também se discutirá como amparar uma apresentação para bebês – a interlocução com programadores, pais e professores – e a necessidade de monitores que acompanhem as apresentações para orientar os pais e como preparar os monitores para esta função.

O SOBREVENTO COMEMORA 35 ANOS

Em 2022, o Sobrevento comemora 35 anos dedicados exclusivamente ao Teatro. No seu percurso, com mais de 25 peças montadas e apresentadas no Brasil e em diversos países, consolidou-se, internacionalmente, como um dos mais destacados especialistas em Teatro de Animação e de Objetos.

Inquieto, arrisca-se constantemente em pesquisas insuspeitas e pioneiras, que ajudam a criar diversidade no fazer teatral, a valorizar o Teatro de Animação sob diferentes formas, a difundir um Teatro de Bonecos e Objetos para adultos e um Teatro para a primeira Infância e a descentralizar a produção artística no Brasil e no mundo.

SERVIÇO:

Espetáculo MEU JARDIM, com o Grupo Sobrevento

Sessões direcionadas a creches públicas, mediante agendamento prévio:

Dia 26/08/2022, às 9h e às 15h

Sessões abertas ao público familiar:

Dias 27 e 28/08/2022, às 16h

O espetáculo dura cerca de 45 minutos e destina-se a um bebê (0-3 anos de idade) com um acompanhante. Para proteger os bebês e garantir a qualidade do espetáculo, haverá reservas pelo email [email protected]

Os ingressos devem ser retirados até meia hora antes de cada sessão. As reservas caem 15 minutos antes de cada sessão, caso haja fila de espera. Será disponibilizado um máximo 90 lugares, por sessão. Um acompanhante extra ou outro espectador poderá ser admitido, caso haja disponibilidade de lugares, por ordem de chegada e a critério da produção. Os teatros serão especialmente preparados para receber bebês e seus pais, com assentos especiais para bebês, trocadores e brinquedoteca.

Oficina Teatro para Bebês, coordenada por Sandra Vargas

Dias 27 e 28/08/2022, das 10h às 13h

A oficina dura 6 horas e pode ser acompanhada por até 30 participantes – educadores e/ou artistas interessados em promover um encontro poético com a primeira infância. Inscrições por carta de interesse para o e-mail [email protected]

Usina de Arte João Donato

R. das Acácias, 1155 – Distrito Industrial, Rio Branco.

Ficha Técnica:

Direção: Sandra Vargas e Luiz André Cherubini

Atores-manipuladores: Maurício Santana e Luiz André Cherubini

Coordenação da oficina: Sandra Vargas

Músico: João Poleto

Técnico de Iluminação: Marcelo Amaral

Recepção do público e monitoria: Sandra Vargas

Técn. Som: Sandra Vargas

Diretor de Produção: Luiz André Cherubini

Produtor executivo: Maurício Santana

Produção Local e Assessoria de Imprensa: Denise Oliveira / Karla Martins