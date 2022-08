Sonia Abrão detona Marcelo Bimbi, ex de Nicole Bahls: “Vai se tratar”

“Olha, me desculpe, Marcelo Bimbi, mas ridículo esse tipo de desculpa absolutamente furada! Se as amigas estavam erradas, isso não justifica as suas pisadas de bola com a Nicole. Ela era a sua mulher e você tem o poder de decidir aquilo que vai fazer dentro do relacionamento. Se as amigas dela te cantaram, o que você faria sendo um marido legal, um parceiro mesmo, assumindo e respeitando seu compromisso para a vida, enquanto você estiver com ela, que seja infinito enquanto dure? Não dá bola, passa por cima, ignora. Poupasse a Nicole desse tipo de coisa e seguisse a vida com ela, respeitando, sendo verdadeiro, honesto, transparente”, criticou Sonia.

“Se as outras deram de falsas amigas, de cobras, não justifica você fazer muito pior, porque o compromisso maior era o seu com ela, lá diante do altar, com Thiago Rocha como padrinho e o padre Fábio de Melo fazendo a cerimônia. Existiu ali um compromisso que você não respeitou, e agora vem deixar por conta das amigas?”, prosseguiu a apresentadora, citando o colega de A Tarde É Sua como um dos padrinhos do casamento de Bimbi e Bahls. Em seguida, ela elevou o tom na crítica ao modelo: “Falso! Vai se tratar! É botar mulher contra mulher! Existem falsas amigas, aquelas que dão em cima do marido da gente? Claro que existem! Existe de tudo nesse mundo, mas a responsabilidade de quem tem um compromisso é de você, que decide se deixa acontecer ou não. Ele deixou acontecer, ele mesmo fez acontecer outras coisas e agora vem querer bancar o bonitinho aí? Sai fora, cara! Errou de cabo a rabo nessa história”, finalizou.