Sorteio Champions League: confira quais são os grupos da 1ª fase

A Champions League da temporada 2022/23 ganha um novo passo na sua realização. A UEFA realizou, nesta quinta-feira (25/8), o sorteio da primeira fase da competição, que definiu os grupos desta edição do campeonato continental.

O atual campeão, Real Madrid, ficou no Grupo F, ao lado de RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. Outros dois grupos que merecem destaque são o Grupo C, que terá Bayern de Munique, Barcelona, Internazionale e , e o Grupo H, que contará com PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

Os duelos da fase de grupos estão programados para começar no dia 6 de setembro. O início será mais cedo do que o comum por conta da Copa do Mundo do Catar, que acontecerá em novembro e dezembro e irá interromper o calendário de competições dos clubes.

Assim, o mata-mata da Champions começará em fevereiro de 2023 e a grande final está programada para o dia 10 de junho de 2023.

Veja como ficou a formação dos oito grupos da Champions League 2022/23:

Grupo A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

Grupo B

Porto

Atlético de Madrid

Bayern Leverkusen

Brugge

Grupo C

Bayern de Munique

Barcelona

Inter de Milão

Viktoria Plzn

Grupo D

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Olympique de Marselha

Grupo E

Milan

Chelsea

Salzburg

GNK Dinamo

Grupo F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Grupo G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Copenhagen

Grupo H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa