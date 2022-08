“Sou a favor de armas para o cidadão de bem’, diz Marcia ao visitar clube de tiro

Durante agenda no Alto Acre, a pré-candidata ao Senado Federal, Marcia Bittar (PL), marcou presença em um torneio no Clube de Tiro da Fronteira (CTF) neste domingo, 21, no município de Epitaciolândia. A visita foi feita a convite do candidato a deputado federal Sargento Paz.

“Esse esporte promove a autodefesa e tem totalmente o meu apoio. Sou a favor da legalização das armas para o cidadão de bem e aprecio acompanhar a evolução desse esporte que tem tanto a nos ensinar”, disse Marcia.

O apoio de Marcia a pauta pró-armas segue o mesmo alinhamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), que é a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826/03, e a aprovação do projeto 3723/2019, que regulamenta atividades de tiro esportivo, caçadores e colecionadores.