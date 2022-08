Stallone cobre tatuagem da esposa e pode estar em crise no casamento

Após diversos rumores de que Sylvester Stallone estaria passando por uma crise no casamento com Jennifer Flavin, o assessor do ator abriu o jogo sobre o assunto para o Daily Mail. O profissional, que não teve o seu nome revelado, negou a informação e explicou que tudo não passa de uma mal-entendido.

“Stallone pretendia atualizar a imagem da tatuagem de sua esposa Jennifer, mas os resultados foram insatisfatórios e, infelizmente, incorrigíveis. Como resultado, ele teve que cobrir a imagem original com uma tatuagem de seu cachorro de Rocky, Butkus”, explicou o profissional.

Apesar da negativa do assessor, Jennifer não segue o marido no Instagram e compartilhou uma imagem, recentemente, com as três filhas. “Essas meninas são minha prioridade. Nada mais importa. Nós quatro para sempre”, legendou.

Sylvester Stallone, 76 anos, e Jennifer Flavin, de 54, são pais de três meninas: Sophia, 25, Sistine, 24, e Scarlet, 20. Além disso, eles são casados desde 1997.