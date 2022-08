STF torna réu deputado acusado de ter forjado o próprio atentado

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro , Loester Trutis é acusado de ter forjado o próprio atentado . No ano passado, ele se disse vítima de uma emboscada na rodovia BR-060 , entre Sidrolândia (MS) e Campo Grande (MS). O carro que era dirigido por um assessor de Trutis foi atingido por tiros nos vidros traseiros e na lateral.

A Polícia Federal , no entanto, diz que não houve atentado. A Procuradoria Geral da República (PGR), então, denunciou o deputado por comunicação falsa de crime , porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo ( relembre no vídeo abaixo ).

Ao analisar a denúncia da PGR, os ministros do STF decidiram, por unanimidade, tornar Loester Trutis réu. A análise aconteceu em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do STF. Agora, Trutis será julgado e poderá ser absolvido ou condenado.