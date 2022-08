Tabela do Campeonato Acreano de Futsal Feminino é divulgada; confira

Inicialmente, o estadual teria 10 equipes na disputa. No entanto, com o prazo determinado pela Fafs para confirmar participação encerrado, apenas seis equipes se credenciaram para brigar pelo título. Serão três representantes do interior e três da capital: Atlético Xapuriense (Xapuri), Big Bran (de Cruzeiro do Sul com elenco formado por atletas de Rio Branco), Veneza, Vênus (de Sena Madureira), Villa e Real Sociedade.

– As equipes do São Francisco e do Café com Leite se retiraram alegando falta de recursos e as equipes do Montenegro e da Assermurb não entregaram documentação. As demais entregaram a documentação necessária e confirmaram participação – explica o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Os jogos da primeira fase serão disputados em três cidades: na capital Rio Branco, no ginásio Álvaro Dantas, em Sena Madureira, no ginásio Aurino Brito, e em Xapuri, no ginásio Álvaro da Silva Mota. As partidas das equipes do interior em Rio Branco serão realizadas aos sábados, assim como os jogos programados para Xapuri e Sena Madureira. Os confrontos entre as equipes da capital serão disputados às terças e quintas-feiras, em Rio Branco.

De acordo com o regulamento, os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. As equipes melhores classificadas na primeira fase decidem em casa nos jogos eliminatórios de ida e volta até a decisão. Não haverá rebaixamento. O SRT, que nesta temporada não vai participar do estadual, é o atual campeão.