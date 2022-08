Tadeu Hassem lança campanha para deputado estadual em Brasileia

Agora é oficial, Tadeu Hassem (Republicanos) lançou, na noite da ultima sexta-feira (19), em Brasileia, a sua campanha a deputado estadual. O evento foi realizado no Espaço T.H, na Rua Joaquim Alves, atrás do Mercantil Paraíba.

Com o espaço lotado, receberam pessoas de todos os bairros do município, pessoas da área rural e das cidades vizinhas. Também esteve presente no evento todo o time do candidato a Deputado Federal Israel Milani, vereadores de Brasileia e Assis Brasil e um dos principais nomes da política regional, Fernanda Hassem, além dos militantes de Rio

Branco.

Durante seu discurso, Tadeu Hassem, destacou sua gratidão pelo apoio que tem recebido desde o momento em que disse sim para esse novo desafio em sua vida.

“A política é o maior instrumento de transformação social que existe, Brasileia é a prova disso. Eu vou ser o deputado que vai representar toda a nossa regional do Alto Acre, mas também cuidando e olhando para o Baixo Acre, Juruá, Envirá e Purus. Quero do fundo do coração, agradecer a cada um de vocês que fazem deste encontro político, um encontro de amigos, irmãos que acreditam no nosso projeto e se Deus permitir terá um deputado estadual de verdade. A partir do ano que vem, teremos vez e vos na Assembleia Legislativa do Acre”, disse o candidato.

Tadeu Hassem é servidor público concursado em Brasileia, contador de profissão, já foi assessor parlamentar na ALEAC, assessor no Governo do Acre e secretário de finanças em Brasileia e Epitaciolândia.