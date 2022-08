Tchê rebate Zen após petista questionar pesquisa: “Se fosse o contrário, estava certo”

Após o deputado Daniel Zen (PT) subir na tribuna da Assembleia Legislativa e questionar os resultados da pesquisa Ipec, Luiz Tchê (PDT) rebateu o discurso do colega.

“Se fosse ao contrário estava certo”, ironizou o pedetista.

Além disso, Tchê aproveitou para convidar Zen para integrar seu partido: “Ele fala, eu fico quieto, mas ele está delirando, delirou até com as pesquisas, mas é um cara bom. Já convidei mil vezes para vir para o partido certo, está no partido errado. Depois das eleições a gente conversa”, disse.

O deputado também questionou os governos petistas afirmando que abandonou obras e endividou o estado.