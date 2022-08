Técnico estrelado posta mensagem após eliminação para o Asa-AL

O técnico Bruno Monteiro usou as redes sociais para falar da eliminação do Rio Branco para o Asa-AL pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O profissional falou em agradecimento aos jogadores e clube, além da campanha da agremiação na competição e ainda reclamou de dois pênaltis não marcados a favor do Estrelão contra do Asa-AL. Veja abaixo o que escreveu o técnico Bruno Monteiro:

“Se existe alguém que mais queria o acesso, tenho plena convicção, que queria muito menos do que eu! Me sinto extremamente orgulhoso por tudo que vocês jogadores fizeram desde minha chegada ao clube, recepcionando-me da melhor forma possível, desde minha chegada ao encontro com todo do elenco no aeroporto. Sem dúvidas, hoje me sinto um treinador muito melhor do que aquele da minha chegada, e devo muito a cada um de vocês!

Fica o sentimento de muita dor, principalmente por ter saído da competição antes do confronto do acesso, com uma eliminação nos pênaltis. Também fica o registro que terminamos INVICTO os confrontos de mata-mata, onde fizemos quatro jogos equilibrados, contra equipes do futebol nordestino.

E, digno de registro que, depois de alguns anos, mesmo desacreditados e com muitas desconfianças, voltamos a colocar o tradicional Rio Branco em um cenário de destaque no futebol nacional, valorizando a marca de um dos clubes mais tradicionais do norte do país.

Também mostramos para o futebol nacional, que no Acre temos profissionais qualificados e, que, independentemente do ranking, localização geográfica, e limitações, vendemos caro a nossa eliminação, em um daqueles mínimos detalhes, da linha tênue entre ganhar e perder no futebol, inclusive, com dois erros de ARBITRAGEM, com pênaltis claros que não foram marcados, um no jogo da ida e outro no jogo da volta.

Muito obrigado a todos que nos apoiaram de forma incondicional com vibrações positivas, infelizmente, não foi dessa vez!