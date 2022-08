“Tenho certeza que o Acre vai eleger o Jorge Viana”, diz Lula ao ex-senador em SP

O candidato ao Governo do Acre, Jorge Viana (PT), encontrou o candidato à presidência do Brasil pelo mesmo partido, Luís Inácio Lula da Silva, em São Paulo, nesta terça-feira (16), data em que os postulantes já podem pedir voto, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Hoje a gente já pode pedir voto. Então estamos juntos pedindo teu apoio, tua compreensão e teu voto. Quero ter esse privilégio e essa responsabilidade! Fazendo essa selfie com Lula, a gente conversava como é importante para qualquer estado, mas especialmente para o nosso Acre, o apoio do governo federal, independente de partido”, disse o ex-senador.

“Finalmente, a gente pode falar que está em campanha e pedir voto. Eu tenho certeza que o povo do Acre sabe da competência do Jorge e o que ele fez pelo Estado como governador e senador. Quem conheceu o Acre antes do governo do PT e conhece hoje percebe a evolução que teve. Eu penso que o povo do Acre vai eleger o Jorge mais uma vez para governar o Acre”, defendeu o ex-presidente.

Lula também garantiu que se os dois – ele e Jorge – vencerem as eleições, irão fazer “tudo o que já fizeram pelo Estado”.

“Podem ter certeza, se vencermos, vamos fazer tudo o que já fizemos pelo Acre”, concluiu o ex-presidente.