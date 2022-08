Thor Dantas participa de reunião do Instituto Ecumênico e fala do papel das igrejas na pandemia

No último final de semana, o candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas (PSB) participou da reunião geral do Instituto Ecumênico no Acre, onde debateram a respeito do diálogo inter-religioso e Ecumênico no estado.

O evento contou com a participação da reverenda Cônega Marinez, a primeira mulher eleita a ser elevada ao episcopado na América do Sul e bispa da Diocese Anglicana da Amazônia, com sede em Belém. Além da bispa anglicana, outros representantes religiosos do Acre e o candidato ao Senado do PSB Dr. Jenilson Leite, também estiveram presentes.

Dr. Thor Dantas falou a respeito da importância de se manter o diálogo entre os movimentos políticos e religiosos para solução dos problemas de uma sociedade.

“A única solução para conflitos que vão surgir mediante a convivência em coletividade é o diálogo e estamos precisando demais resgatar a capacidade de dialogar com quem pensa diferente de nós e isso é o Instituto Ecumênico”, ponderou.

Em sua fala, Dr. Thor Dantas também destacou o papel fundamental que as igrejas tiveram durante a pandemia.

“Naquele momento em que o Instituto Ecumênico reuniu na Assembleia de Deus todos os seguimentos religiosos para defender a vida e combater a ignorância, defender naquele momento a vacina que surgia e tanta divisão ignorante que se fazia, aquilo mudou o momento da pandemia no Acre, a reunião foi um divisor de águas e isso mostra o poder que as religiões têm”, relembrou o candidato.

As religiões muitas vezes ocupam um papel que deveria ser do Estado, são as instituições religiosas que estão presentes em muitos locais em que as políticas públicas não chegam e por isso podem atuar como um importante elo entre a sociedade e o Governo, por exemplo, apontando as deficiências naquelas comunidades.

“A maior mensagem do cristianismo é o amor pelo próximo, porque o amor, na prática diária dos conflitos que temos que resolver- e olha que eu resolvo conflitos todos os dias, principalmente no consultório com as pessoas que estão com problemas em casa, com drogas, família se separando-, e que não sabemos mais como resolver, trazemos o amor para o centro do debate e aí temos o caminho da solução, quando as pessoas estão no seu limite da possibilidade de dialogar e resolver as coisas e se elas têm a oportunidade de parar e pensar: “Eu amo essa pessoa e ela me ama, a gente só não está conseguindo resolver por algum motivo muito grave”, a solução aparece. O amor é capaz de resolver as coisas”, finalizou o candidato a deputado federal.