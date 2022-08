Thor diz que participação da população na política não deve se resumir ao voto

“Precisamos estabelecer uma relação de participação das pessoas nos mandatos!”, assim o candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas (PSB), enxerga a relação da população na política.

Durante encontro com lideranças no Bujari, neste final de semana, Dr. Thor ouviu diversas demandas, entre elas, as reclamações acerca do abandono que sofrem por parte do poder público.

“Impressionante como é comum ouvir que políticos só são vistos em época eleitoral. No intervalo das eleições não há quase nenhuma participação das pessoas na atividade política. O papel do cidadão não pode se resumir a votar a cada 2 anos. Precisamos estabelecer uma relação de participação das pessoas nos mandatos”, disse.

O médico infectologista acredita que para representar bem a população, um político precisa estabelecer um diálogo direto com a população para entender suas reais necessidades que são negligenciadas.

“Isso é importante para a democracia representativa. Necessidades simples, como um ramal de 2km de barro, que espera há décadas por um asfalto que lhes livre da poeira insuportável dessa época. Necessidades urgentes como a total ausência de medicamentos nos postos de saúde municipal. Mais um exemplo incompreensível que é a espera de 5 anos por uma cirurgia eletiva no estado”, afirmou o candidato.