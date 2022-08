Torcedores do Palmeiras agridem flamenguista infiltrado; veja vídeo

Em um vídeo gravado por torcedores e que circula nas redes sociais, é possível ver torcedores do Palmeiras rasgando a camisa do Flamengo vestida pelo torcedor que assistia ao jogo no setor destinado aos torcedores do time paulista (veja no vídeo abaixo).

O confronto teve venda de ingressos para os torcedores do Flamengo. A última vez que o Allianz Parque havia recebido a presença de torcedores rubro-negros foi no jogo válido pelo Brasileirão de 2018.