Tragédia: Monitorado entra armado no Hospital de Sena, é baleado por segurança e vai a óbito

O reeducando identificado até o presente momento como Rivelino Espíndola foi morto na tarde deste domingo (28) nas dependências do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Conforme informações, ele tinha cometido uma tentativa de homicídio e tentou invadir o hospital com o intuito de consumar o fato com uma arma branca em punho.

Diante disso, um dos vigilantes de plantão, segundo a Polícia em ato de defesa própria e de terceiros, realizou um disparo que atingiu o tórax de Rivelino. Este não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito no local.

Segundo consta, Rivelino estava no monitoramento eletrônico, mas havia cortado a tornozeleira e se encontrava foragido do sistema.

O vigilante foi apresentado pela guarnição de serviço à autoridade policial para os procedimentos de praxe.