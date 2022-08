Tratamentos de fisioterapia estão temporariamente suspensos no Acre

Os atendimentos de fisioterapia serão suspensos no Acre a partir desta quinta-feira (1), com previsão de retorno das atividades somente no dia 12. A informação veio à público através de nota da Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre), esclarecendo que o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC) será submetido a adequações e reforma no ambiente.

Na realidade, nossa reportagem apurou que o Hospital da Criança é que está em reformas, sendo que sua demanda foi temporariamente transferida para o Into/AC. Ainda assim, plantonistas do Into manterão suas atividades para dar continuidade ao tratamento de pacientes já internados.

O Into-AC foi a principal unidade de atendimento de casos de Covid no Acre, tornando-se referência em Rio Branco. Com a diminuição dos casos da doença, voltou a priorizar suas atividades normais, voltadas para o tratamento fisioterápico.