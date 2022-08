Tudo o que você precisa saber sobre o Auxílio Caminhoneiro

No dia 9 de agosto, foi iniciado o pagamento das parcelas do Auxílio Caminhoneiro, que concede R$ 1 mil mensais a profissionais da área até o final do ano. Ao todo, serão cerca de 900 mil caminhoneiros contemplados.

Neste mês, em especial, serão pagas duas parcelas, referentes aos meses de julho e agosto, ou seja, cada beneficiário receberá R$ 2 mil. O dinheiro será depositado automaticamente na conta do Caixa Tem.

Quem tem direito ao auxílio são caminhoneiros autônomos, que fizeram seu cadastro no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga até o dia 31 de maio. Sendo assim, não é necessária nenhuma forma de inscrição, pois a lista dos cadastrados foi enviada pelo órgão e processada pelo Dataprev. Além disso, os motoristas precisam estar com o CPF e CNH ativos para receber o auxílio.

Para quem não dispõe de uma conta digital no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal abrirá uma de forma automática. Com a conta digital é possível fazer transferências, pagamento de boletos e utilizar o cartão de débito. O aplicativo também permite que o valor seja transferido por Pix, mas com limite de R$ 1.200 por dia. É importante ressaltar que cada transferência pode ter o valor máximo de R$ 600.

Outro aviso importante é que os valores que não sofrerem movimentação por 90 dias serão devolvidos aos cofres da União. Então, caso o beneficiário deseje guardar uma parcela deste valor, é preciso transferi-lo para outra conta.

O beneficiário que não possui o cartão, mas deseja sacar o valor em espécie, pode ir até uma agência ou lotérica da Caixa com seu aplicativo em mãos, e escolher a opção “Saque sem Cartão”, e depois “Gerar código de saque”.

Esse código deve ser informado a um atendente da Caixa ou digitado em um caixa eletrônico, para que assim o valor seja liberado. É preciso lembrar que este código expira em 1 hora, então é recomendável gerá-lo no local.

Confira abaixo o cronograma de pagamentos do auxílio: