Última superlua do ano ilumina o céu nesta quinta. Saiba como observar

A superlua ocorre quando a Lua está no ponto de órbita mais perto da Terra, fenômeno chamado de perigeu. Assim, há a impressão de que o satélite está maior e mais brilhante.

O fenômeno deste mês de agosto foi batizado como “Superlua de Esturjão”. A denominação faz referência ao período em que um peixe raro, com o mesmo nome, é encontrado em abundância nos lagos da América do Norte.

Esta será a terceira vez que os brasileiros poderão observar uma superlua iluminar o céu. A primeira foi a Superlua de Morango, em junho, e a segunda foi a Superlua dos Cervos, a maior do ano, em julho.

Como observar?

O fenômeno natural não exige o uso de qualquer tipo de equipamento especial para ser contemplado. Basta que as condições climáticas estejam favoráveis — ou seja, que o céu não esteja encoberto por nuvens.

O melhor horário para observar a superlua é logo quando ela surge no horizonte, no fim da tarde. Esse período varia a depender da região e do fuso horário.