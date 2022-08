Uninorte, Hemoacre e Fusca Clube Acre realizam ação de doação de sangue

O Centro Universitário Uninorte, em parceria com o Hemoacre e com o Fusca Clube, realiza nos dias 16, 17 e 18 de agosto a ação de doação de sangue “Trote Solidário”. As doações podem ser feitas das 18h às 21h30, em frente a biblioteca da Uninorte. No primeiro dia de doação o Fusca Clube irá expor os famosos carros para que os doadores ajudem uma pessoa e ainda tirem uma foto ao lado dos fusquinhas.

Segundo Eliene Passos, bióloga e funcionária do setor de captação do Hemoacre, as ações em parceria com a Uninorte e comunidade em geral, visam fortalecer o entendimento acerca da importância da doação de sangue. “As ações ajudam a salvar vidas e contribui para a construção de uma cultura de doação de sangue”, conta.

Eliene ainda acrescenta que a doação é um ato voluntário, seguro e que salva vidas. “Uma única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Quando doamos sangue fornecemos um produto essencial para a sobrevivência de um indivíduo. Em algumas situações, a transfusão é inevitável, portanto, é essencial que haja sangue no estoque. Convidamos a todos a participar desse ato de solidariedade de amor ao próximo”, finaliza.

Nilton Pontes, professor do curso de Educação Física da Uninorte, membro do Clube do Fusca e doador de sangue, conta que a ação era algo almejado por ele e dessa vez foi possível fazer com a participação do Clube do Fusca. “Entrei em contato com o Hemoacre e eles já tinham essa agenda de doação na Uninorte, após conversa com colaboradores da instituição tivemos a ideia de trazer o Clube do Fusca para a ação”, diz.

Segundo o professor, o “Trote Solidário” tem como intuito fazer com que o corpo discente da Uninorte doe sangue, não apenas os novos alunos do curso de Educação Física. “No curso de Educação Física os alunos veteranos levam os mais novos para doar”, relata. Como doador, Pontes acrescenta que o ato de doar sangue é simples e salva vidas. “Costumo dizer que sangue não se compra na farmácia, é um ato de amor que o dinheiro não compra”, finaliza.

Para Genival Sombra, presidente do Clube do Fusca, participar do trote é uma oportunidade de somar. “Nós como clube nos preocupamos com as áreas sociais e nos sentimos privilegiados de estar como um parceiro. Não somos apenas um grupo que gosta de fuscas, queremos somar com a sociedade como já fizemos outras vezes e nessa ação especialmente, pois doar sangue é um ato de amor”, finaliza.

Convidamos todos os discentes e comunidade em geral para participar desse ato solidário, são três de ação, vá em algum deles e salve vidas.