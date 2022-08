URGENTE: criança no AC é mais um caso suspeito de monkeypox; número chega a 8

Uma criança de 4 anos, do sexo masculino, residente de Xapuri, é mais um caso suspeito de monkeypox no Acre, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Ela recebeu atendimento médico nesta quarta-feira (17), apresentando erupções cutâneas pelo corpo. A mãe relata contato com parentes recém-chegados da Argentina. Nenhuma das pessoas que chegou ao Acre apresenta sintomas.

Foi realizada coleta de amostra laboratorial. O paciente segue em isolamento domiciliar.

“O CIEVS ACRE, CIEVS Fronteira e Vigilância Epidemiológica do município seguem com acompanhamento e investigação do caso”, garante a Sesacre.

O estado segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, oito casos suspeitos residentes do estado do Acre, sete em Rio Branco e um em Xapuri, e um residente de outro estado aguardando resultado em Rio Branco.

Atualização Monkeypox ACRE:

Confirmado – 1

Descartados – 6

Suspeitos UF ACRE – 8

Total ACRE: 15*

* Suspeitos outra UF – 1