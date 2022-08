V Copa TV Gazeta de Futsal tem data marcada pra começar; confira

Após dois anos de inatividade devido à pandemia do novo coronavírus, a Copa TV Gazeta de Futsal vai estar de volta a partir do próximo dia 23 de agosto. O congresso arbitral ocorreu na semana passada e serviu para definir os confrontos da primeira fase e a fórmula de disputa, além da aprovação do regulamento geral da competição.

Nesta temporada, o torneio, que entra na sua quinta edição, terá a participação de 26 equipes jogando no sistema mata-mata na sua primeira fase. Um total de dez equipes do interior do estado estão credenciadas para o torneio.

Outra novidade na temporada será a realização de um quadrangular que irá apontar duas equipes classificadas da cidade Cruzeiro do Sul à fase seguinte da competição.

O desportista Auzemir Martins, um dos principais organizadores de competições de futsal do estado e com experiência em inúmeras administrações da Federação Acreana de Futsal (Fafs), será novamente o coordenador da Copa TV Gazeta de Futsal.

Martins comentou que o torneio é um dos principais da modalidade no estado e sempre é prazeroso para ele ser convidado pela empresa jornalística para coordenar a competição. Martins comentou ainda que a segunda fase da Copa TV Gazeta de Futsal será disputada por 16 equipes em jogos eliminatórios (única partida).

“Nesta primeira fase classificam 10 equipes, juntamente com mais três por índice técnico, além de duas equipes de Cruzeiro do Sul e outra do confronto entre São Felipe (Sena Madureira) x Vila City (Manoel Urbano)”, explicou Auzemir Martins.

Com recorde de premiação, o troféu de campeão da V Copa TV Gazeta de Futsal será em homenagem aos 20 anos do programa jornalístico Gazeta Alerta.

Conforme a coordenação, o campeão do torneio será agraciado com uma premiação de R$ 5.000,00 + troféu, enquanto o vice-campeão receberá R$ 3.000,00 + troféu. Também haverá premiação ao artilheiro e ao melhor goleiro do torneio. Cada um vai receber um troféu e um vale compra no valor de R$ 250,00.

Homenagem

Nesta temporada, a Copa TV Gazeta de Futsal resolveu homenagear um dos grandes incentivadores do desporto de quadra. O nome escolhido foi o do professor Maurício Generoso (in-memória).

O educador, além de ter deixado uma vasta folha de serviços prestados ao desporto escolar e ao handebol acreano, trabalhou por mais de uma década na Federação Acreana de Futsal (Fafs), exercendo a função de diretor técnico e de vice-presidente.

De acordo com o diretor de jornalismo da TV Gazeta, Gabriel Rotta, o troféu do revelação da competição deste ano levará o nome do educador. “Nós da TV Gazeta teremos o grande privilégio de ‘usar’ o nome de uma das maiores referências de nosso desporto de quadra para colocarmos em um de nossos troféus”, pontuou Rotta.

Veja os confrontos

Bonecão Agropecuária (Capixaba) x Real Brasil

Revolução (Brasiléia) x Rei da Castanha

AESP (Epitaciolândia) x Nacional Futsal

Carlos Barbosa (Xapuri) x Caldeirão das Tintas Via Verde

Eco Power Energia Solar x Aroeira

Meninos da Vila x Igreja IJCSUD

Amigos do Futsal x Camisas Negras

Park City x Fogão Acre

Amigos do Doca x FluGreen

Vila da Amizade x Amigos do Gérson

São Felipe (Sena Madureira) x Vila City (Manoel Urbano)