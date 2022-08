Vacinação contra Covid tem baixa procura na Expoacre, avalia Saúde

A procura pela vacina contra a contra a COVID-19 na ExpoAcre não foi expressiva, de acordo com avaliação da Secretaria de Saúde de Rio Branco.

A equipe estava com todos as doses disponíveis, apenas não estavam vacinando crianças a partir dos 5 anos.

“Não temos a vacina para crianças com menos de 5 anos porque são muito pequenos para se vacinar no ambiente da feira, mas as vacinas estão disponíveis em todas as unidades”, explicou a diretora de Assistência de Saúde do Município de Rio Branco, Clícia Moreno.

De acordo com informações da assessoria, as pessoas que entraram no Parque, em sua maioria, estavam vacinadas.

Confira dados:

Consolidado da Ação de vacinação na ExpoAcre dias 30/07 a 07/08

COVID

D1 – 06

D2 – 30

D3 – 174

D4 – 231

Total – 441 doses realizadas