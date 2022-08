“Vamos preparar o Acre para os nossos filhos”, diz Cameli sobre candidatura de José Adriano

“Já fez muito e, agora, se dedica ainda mais em servir o nosso estado. Juntos, a gente vai vencer, conseguir gerar emprego para o nosso povo e preparar o Acre para os nossos filhos”. Foi com essas palavras que o governador e candidato à reeleição Gladson Cameli avaliou a candidatura do presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, à Câmara Federal. A afirmativa foi feita durante o Pacto Pelo Emprego, realizado na terça-feira, 23, no Buffet Afa Jardim.

“A gente gera emprego realizando grandes obras, criando oportunidades para os mais variados tipos de negócios e dando condições de trabalho para quem precisar e desejar. Com o agronegócio fortalecido, apoio do Adriano eleito para termos uma bancada forte em Brasília e do governo federal, vamos fazer muito mais do que já realizamos até aqui. O Adriano é comprometido, muito confiável e sabe o que tem que fazer para termos um crescimento ainda maior da economia”, acrescentou Cameli.

Ao lado de amigos e familiares, o candidato a deputado federal foi recebido por centenas de apoiadores do projeto de crescimento econômico e foi prestigiado por diversos concorrentes à Assembleia Legislativa (Aleac), além de Cameli e do candidato ao Senado Federal pelo Podemos, Ney Amorim. Durante o evento, José Adriano destacou os diversos projetos que elaborou para auxiliar no desenvolvimento social do Acre e ressaltou a importância de remodelar o atual modelo.

“Nossa proposta é clara, trabalhar para dar oportunidades para as pessoas de trabalhar, empreender, por comida na mesa e ter uma vida de qualidade por meio do emprego e renda. Tenho dito que dar novos rumos ao nosso estado é possível com fórmulas simples, mas eficientes. Basta termos seriedade para se dedicar a executar as medidas que são necessárias e seriedade para trabalhar dia e noite pensando no bem estar do nosso povo. Tenho fé que a nossa união fará isso possível”, disse Adriano.

Membro do Progressistas (PP), o presidente licenciado da Fieac integra a coligação encabeçada por Cameli, Mailza Gomes e Amorim denominada “Avançar para Fazer Mais”. A convergência de legendas conta com 10 partidos: Progressistas, PSDB, Podemos, PDT, Solidariedade, Cidadania, Democracia Cristã, Brasil 35, Patriotas e PMN. “O governador trabalhou muito nos últimos anos para termos esse objetivo concretizado. É um parceiro muito importante para esse sonho”, acrescentou ele.

A principal a proposta de José Adriano é a geração de emprego à população a partir de políticas públicas que fortaleçam toda a cadeia do setor produtivo e incentivem a criação de novos empreendimentos a partir do uso da tecnologia aliada a capacitação dos jovens, o uso da tecnologia para modernizar a economia local, criação de indústrias de games para atrair a juventude para o mercado de trabalho, união de toda a cadeia com a interligação dos setores e empreendedorismo.

Durante a fala ao público presente, Ney Amorim destacou que é essencial ter José Adriano na Câmara como representante do setor produtivo por ele conhecer os caminhos certos para elevar a economia do estado. Para ele, o candidato é necessário mudar o atual cenário. “O Adriano é um homem de caráter, honesto, honrado e de palavra, tem posições firmes. Se Deus quiser, vamos ter ele como nosso deputado federal para nos ajudar ainda mais. Tenho muito orgulho de estar ao lado dele”, finalizou.