Vanda Milani encontra empresários da construção civil de Cruzeiro do Sul

O candidato ao governo do Acre, Petecão, o seu vice, Tota Filho e a candidata ao senado, Dra. Vanda Milani, reuniram com representantes do Sindicato dos Empresários da Construção Civil do Vale do Juruá, para entregar o Plano de Governo da coligação “Com a força do Povo” e ouvir as necessidades do setor.

Durante o encontro, o presidente do sindicato, Cláudio Negreiros, apontou que apenas duas empresas acreanas trabalham na atual gestão e que as empresas de Cruzeiro do Sul não têm oportunidades para prestar serviço nas obras locais. Para o vice-presidente da instituição, Everton Souza, a maior necessidade do momento é a de poder trabalhar.

“Infelizmente a gente vem passando o pior momento porque estamos sendo excluídos dos processos de licitação e estamos sendo subcontratados. Acho importante esse encontro para conversar e ouvir o sentimento que cada um tem. Nós só queremos a oportunidade de trabalhar. Queremos que todas as empresas do Acre tenham a oportunidade de trabalhar”, ressaltou o vice-presidente.

Para a candidata ao senado, Dra. Vanda Milani, a coligação liderada por Petecão como candidato a governador do Acre e Tota Filho, como vice, tem como prioridade a atenção aos trabalhadores e empresários locais, a fim de fomentar a geração de emprego e renda.

“Entendemos a ideia dos empresários da construção civil que é de suma importância e há de ser dada prioridade porque é preciso dar oportunidade para o trabalhador local poder participar das obras. A nossa equipe vai trabalhar para que isso aconteça porque a geração de emprego e renda, valorizando os trabalhadores locais, é uma prioridade do nosso plano de governo”, afirmou a candidata ao senado.

Com itinerário no Vale do Juruá durante a semana, a candidata ao senado, Dra. Vanda Milani, está ouvindo as comunidades da região e cumpre agenda, nesta terça-feira, dia 16, nos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, onde também há a abertura do Comitê de Campanha. A candidata deve encerrar o dia na inauguração do Comitê de Campanha na sede do PSD, às 18h, em Cruzeiro do Sul.