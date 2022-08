Vanda Milani prestigia I Feira do Agronegócio de Plácido de Castro

A Dra. Vanda Milani prestigiou a I Feira do Agronegócio de Plático de Castro, na tarde desta quinta feira, 25 de agosto. Na ocasião, a candidata ao Senado da República ouviu as reivindicações dos empresários, comerciantes locais e do prefeito do município, Camilo Silva.

A produtora rural, Jane Gomes, explica que os placidianos precisam fomentar a produção local e que a deputada federal, Vanda Milani, tem incentivado a produção do município.

“A Dra. Vanda Milani é uma mulher de coragem que sempre apoiou o homem e a mulher do campo. Ela é como uma madrinha para Plácido de Castro. Ela têm ajudado muito o nosso município como deputada federal, e seria importante sua representação no Senado, para nós Placidianos”, afirmou Gomes.

De acordo com Vanda Milani, ouvir as reivindicações da população do interior é fundamental para que sejam desenvolvidas propostas que se adequem a realidade do micro, pequeno e médio produtor rural.

“Como Deputada Federal, ouvi muitos produtores falarem sobre a necessidade de água potável, tratores, insumos agrícolas e tantos outros meios de viabilizar as suas produções. Essas são apenas algumas das necessidades que nossos produtores passam e tenho convicção de que, ao ouvi-los, teremos a oportunidade de trazer para o nosso estado ainda mais recursos para atender estas necessidades”, declarou Milani.

O comerciante, Jenilson Araújo, disse que acredita no trabalho desenvolvido por Vanda Milani enquanto Deputada Federal e que está confiante nas propostas da candidata ao Senado da República pelo estado do Acre.

“Falar da Dra. Vanda, para mim, é um prazer e um orgulho porque quando foi eleita, ela representou muito bem o nosso estado e o nosso município de Placido de Castro. Ela trouxe muitos recursos para o nosso estado e municípios”, finalizou Araújo.