Veja 10 fontes de gorduras boas, aliadas no combate ao colesterol alto

O colesterol alto é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, e engana-se quem acredita que este problema é exclusivo de pacientes com sobrepeso ou obesidade. Pessoas magras também podem ter descontrole nos níveis de gordura no sangue, com risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Diversos fatores estão relacionados ao aumento do colesterol no sangue. Alguns deles são modificáveis pois estão relacionados ao estilo de vida, como a prática de atividade física e a dieta.

Alimentos com gorduras insaturadas, por exemplo, são conhecidos por atuar na redução do colesterol ruim (LDL). A endocrinologista Claudia Chang, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), explica que essa é a variedade mais saudável, rica em ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6, e possui ação anti-inflamatória.

Entram neste grupo os produtos de origem vegetal, como azeitonas; as oleaginosas, como castanha-do-pará, amêndoas, macadâmia, nozes e castanha de caju; sementes de linhaça; chia; coco; abacate; sardinha; salmão; atum e os óleos vegetais, como de soja, canola e o azeite.

A médica destaca a importância do check-up anual a partir dos 30 anos para prevenir complicações por problemas cardíacos.

“Pelo fato de não manifestar sintomas, o colesterol alto só pode ser identificado por meio de exames de sangue que mostram os níveis do HDL (lipoproteína de alta densidade, conhecido como colesterol bom), LDL e triglicérides”, finaliza Claudia.

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e mais de 380 mil morrem por ano como consequência delas, correspondendo a 30% de todos os óbitos no país.