Veja as casas onde os famosos moravam antes da fama

Hoje eles ostentam mansões de cair o queixo, mas nem sempre foi assim. Muitos famosos tinham uma vida comum, sem nenhum luxo, antes do estrelato. Alguns até chegaram a morar em casas de madeira durante a infância.

Descubra as casas onde as celebridades mais conhecidas e ricas de Hollywood e do Brasil cresceram. Você vai se surpreender com o passado simples de Gusttavo Lima, Paula Fernandes e Claudia Leitte.

Anitta

De Honório Gurgel para o mundo! Assim como várias celebridades desta lista, Anitta teve uma infância simples antes de se tornar famosa. A cantora nasceu e cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em uma casa bem diferente da sua atual na Barra da Tijuca.

“A gente não tinha uma sala. Era só um quartinho, uma cozinha e um banheirinho”, revelou a cantora no “Esquenta”, da Globo. De acordo com o jornal “Extra”, a casa em que a artista morou até seus 19 anos é hoje habitada pela sua avó paterna, Estella.

Claudia Leitte