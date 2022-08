Veja as homenagens feitas por famosos para a atriz Cláudia Jimenez

Cláudia Jimenez faleceu na manhã desse sábado (20), aos 63 anos, no Hospital Samaritano, localizado no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro. A atriz morreu de insuficiência cardíaca, a causa da morte foi divulgada nessa tarde. Jimenez foi diagnosticada com um tumor maligno no mediastino em 1986 e passou por sessões de radioterapia para tratar a doença no ano seguinte. O tecido do coração da atriz ficou enfraquecido devido às sessões de radioterapia.

A atriz era querida pelo meio artístico, Jimenez iniciou a carreira nos anos 80 e tornou-se famosa por participar dos programas humorísticos Os Trapalhões (1980 – 1983), Viva o Gordo (1981 – 1984) e Chico Anysio Show (1982 – 1990).

A cantora Daniela Mercury em seu Twiiter escreveu: “As suas maravilhosas personagens, interpretações e a sua alegria estarão sempre conosco. Sinto muitíssimo sua partida” e o ator Marcelo Medici se declarou “sempre fui fã, depois tive a sorte de trabalhar junto, de conviver”.

Perdemos a nossa querida e talentosa Cláudia Jimenez. As suas maravilhosas personagens, interpretações e a sua alegria estarão sempre conosco. Sinto muitíssimo sua partida. Toda a minha solidariedade e carinho para os amigos e familiares. #claudiajimenez #Adeus #danielamercury pic.twitter.com/DskYi8H2w0 — Daniela Mercury (@danielamercury) August 20, 2022

sempre fui fã, depois tive a sorte de trabalhar junto, de conviver. uma gênia da comédia, engraçada em cena e na vida, ela vai me fazer muita falta. bravo Claudia Jimenez 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/9yPIPlC3vZ — Marcelo Medici (@marcelomedici) August 20, 2022

A atriz Mariana Xavier disse que a partida da atriz era uma perda para a arte e o humor e que Jimenez era sua inspiração. O ator Dan Stulbach relembrou de quando trabalhou com a atriz no especial Papo de Anjo em 2003 e como ela era alegre.

A alegria de Cláudia Jimenez também foi relembrada pelo apresentador Serginho Groisman que declarou: “Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria”.

A atriz Mariana Xavier disse que a partida da atriz era uma perda para a arte e o humor e que Jimenez era sua inspiração. O ator Dan Stulbach relembrou de quando trabalhou com a atriz no especial Papo de Anjo em 2003 e como ela era alegre.

A alegria de Cláudia Jimenez também foi relembrada pelo apresentador Serginho Groisman que declarou: “Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria”.

Cláudia Jimenez se foi, levando um pedacinho da alegria do Brasil. Tivemos o prazer de trabalhar juntos no especial Papo de Anjo em 2003. Eu gostava muito dela, sempre que a gente se encontrava era uma alegria. Ela falava de teatro, tv, da vida. Todos ficamos mais tristes hoje. pic.twitter.com/vuBizr2rTf — Dan Stulbach (@danstulbach) August 20, 2022

Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria. Alegria que nós tivemos com essa maravilhosa atriz. Descansa agora — Serginho Groisman (@oserginho) August 20, 2022

O ator Rodrigo Phavanello que atuou com Jimenez em Sete Pecados (2007) também se despediu da atriz dizendo: “Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir”. O ator Lúcio Mauro Filho se despediu declarando que “não haverá pôr do sol na Lagoa que não traga a lembrança da tua presença”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Phavanello (@rodrigo.phavanello)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Xuxa disse em seu Instagram que Jimenez faria uma falta enorme e Angélica declarou que a atriz seria relembrada pela “trajetória brilhante, principalmente com sua alegria contagiante” e em outra postagem relembrou momentos com a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shuxa (@xuxameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Esposa de Cláudia Jimenez se despede

Stella Torreão era a esposa da atriz, elas estiveram em um relacionamento entre 1998 e 2008 e depois de dois anos separadas retomaram a relação. Em seu Instagram, a personal trainer declarou: “Claudia, amor da minha vida , faria tudo de novo !!! Você fez mto mais por mim ‘cadê nós meu amor’”.