Veja como ex-cantor do “Polegar” está vivendo após a fama

Ricardo Costa, ex-cantor do extinto grupo “Polegar” revelou no ano passado, durante o programa “Melhor da Tarde”, com Catia Fonseca, da Band, que tem enfrentado dificuldades financeiras. Além disso, o músico comentou sobre a saudade que sente de Gugu Liberato.

Hoje, após perder toda fortuna conquistada com a fama, ele trabalha como chef em um trailer de hambúrguer, localizado em um estacionamento em Taubaté, no interior de São Paulo.

Segundo o cantor, só o aluguel do espaço custa R$ 750 mensais. “Às vezes, não tenho dinheiro nem para o aluguel daqui, nem para as contas de casa”, revelou Ricardo que está com 51 anos e precisou vender os itens da cozinha para sanar as dívidas.

Vale dizer ainda que antes ele também chegou a ter um restaurante, que acabou sendo fechado pelos mesmos motivos. “Estou correndo atrás, mas está muito difícil, tenho muitas contas atrasadas”, afirmou.

Ricardo Costa fala sobre sua relação com Gugu Liberato

Ainda na entrevista, Ricardo Costa disse ter conversado com Gugu três dias antes de sua morte. “Ele sempre me apoiou. Fiquei um bom tempo sem falar com ele, e disse que queria um restaurante. O Gugu disse que eu precisava estudar e eu fui fazer uma faculdade. Ele sempre acompanhou. Falei com ele e ele disse que ia me ajudar”, confessou.