Veja como Mundial do Catar vai afetar campeonatos no Brasil e no mundo

A Copa do Mundo, que normalmente ocorre entre junho e julho, será realizada entre os dias 21 novembro a 18 de dezembro. Isso foi decidido em 2010, quando o Catar foi anunciado como sede para a competição de 2022, devido as preocupações com as temperaturas de verão no Oriente Médio, que tiveram uma média de 41,2 graus em junho. Mas essa mudança implica diretamente nos campeonatos arredor do mundo, que tiveram os calendários alterados.

Brasileirão e Libertadores

O Brasil sempre tem um calendário muito corrido e sem respeitar as Datas Fifas, e, com a Copa do Mundo no final do ano, essas datas ficaram ainda mais apertadas. O Campeonato Brasileiro começou no dia 1o de abril e vai terminar 13 de novembro. Em comparação ao ano passado, o Brasileirão acabou 9 de dezembro.

Outro campeonato que tem grandes chances de contar com um brasileiro, a Libertadores, também acabará mais cedo. A final será realizada no dia 29 de outubro, as duas últimas edições, 2019 e 2021 (2020 não será contabilizada por alterações devido a Covid), tiveram as decisões no final de novembro, nos dias 23 e 27, respectivamente.

Mundial de Clubes

Mais um afetado é o Mundial de Clubes. Normalmente disputado entre novembro e dezembro (contando todas as fases), deve seguir o caminho das duas últimas edições, que foi disputada em fevereiro, mas, desta vez, sem influência da pandemia da Covid.

Campeonatos europeus

Diferente do Brasileirão, que estará encerrado, os campeonatos europeus terão de ser paralisados no meio da temporada devido a Copa do Mundo. E, por isso, vão ser estendidos por algumas semanas.

A Premier League encerrou a última temporada no dia 22 de maio, a próxima será jogada até 28 de maio. O Campeonato Francês, que encerrou as atividades em 21 de maio em 2022, irá até 4 de junho em 2022/23.