Veja os atores que lucram mais de R$ 5 milhões por episódio de série

Muita gente gostaria de estar na pele de uma estrela de Hollywood para poder sentir o gostinho de não precisar se preocupar com os boletos. Já parou para pensar em quanto os protagonistas de algumas séries recebem por episódio?.

Segundo a revista estadunidense Variety, nove estrelas ganham mais de US$ 1 milhão por episódio em programas de TV lançados em 2022. Na cotação atual, o valor passa dos R$ 5 milhões. Essa lista conta com nomes como Harrison Ford, Helen Mirren, Mahershala, entre outros.

Veja a lista

Kevin Costner

Seriado: Yellowstone (Paramount Network)

Salário: US$ 1,3 milhão / R$ 6,7 milhões por episódio

Mahershala Ali

Seriado: The Pilot (Onyx Collective)

Salário: US$ 1,3 milhão / R$ 6,7 milhões

Michael Keaton

Seriado: Dopesick (Hulu)

Salário: US$ 1 milhão / R$ 5,1 milhões por episódio

Harrison Ford

Seriado: 1923 (Paramount+)

Salário: US$ 1 milhão / R$ 5,1 milhões por episódio

Helen Mirren

Seriado: 1 923 (Paramoun t+)

Salário: US$ 1 milhão de dólares / R$ 5,1 milhões por episódio

Will Ferrell

Seriado: The Shrink Next Door (Apple TV+)

Salário: US$ 1 milhão / R$ 5,1 milhões por episódio

Paul Rudd

Seriado: The Shrink Next Door (Apple TV+)

Salário: US$ 1 milhão / R$ 5,1 milhões por episódio

Jason Sudeikis

Seriado: Ted Lasso (Apple TV+)

Salário: US$ 1 milhão / R$ 5,1 milhões por episódio

Sylvester Stallone

Seriado: Tulsa King (Paramount+)

Salário: US$ 1 milhão / R$ 5,1 milhões por episódio