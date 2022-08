Veja os rankings dos goleiros mais decisivos do Brasileirão

Veja o ranking com goleiros que atuaram em pelo menos 10 jogos, participação mínima de 40% das rodadas, um padrão nos levantamentos do Espião Estatístico.

Vale lembrar que os goleiros tiveram mais defesas difíceis do que as relacionadas abaixo, onde contam apenas as feitas quando empatavam ou venciam por um gol.

Desde que estreou pelo Fortaleza no Brasileirão, no empate em 0 a 0 em casa contra o Palmeiras , na 16ª rodada, o goleiro Fernando Miguel simplesmente ainda não levou gol. Qualquer gol.

Com o desempenho que vem conseguindo no gol do Fortaleza, Fernando Miguel deve começar a brilhar oficialmente no ranking de goleiros decisivos daqui a quatro rodadas, quando poderá alcançar a participação mínima em 40% das 28 rodadas, com 11 jogos.

Veja abaixo o desempenho dele e de outros goleiros com menos de 10 jogos. Compará-lo com o desempenho de outros goleiros que defenderam o Fortaleza no Brasileirão ajuda a entender a disparada do líder do returno. Fernando Miguel ficou no banco de reservas em dez rodadas.