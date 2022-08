Veja quais candidatos ao Governo do Acre já receberam dinheiro do fundo eleitoral e quantias

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a tabela atualizada com a divisão dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral, destinado aos partidos políticos para as Eleições Gerais de 2022.

O cálculo de distribuição do FEFC 2022 tem como base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal nas Eleições Gerais de 2018, bem como o número de senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio dos respectivos mandatos.

Os recursos do Fundo Eleitoral ficarão à disposição do partido político somente depois de a sigla definir critérios para a distribuição dos valores. Esses parâmetros devem ser aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional e precisam ser divulgados publicamente.

As verbas do Fundo não são uma doação do Tesouro Nacional aos partidos ou às candidatas e candidatos. Os valores devem ser empregados exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais, e as legendas devem prestar contas do uso dessas quantias à Justiça Eleitoral. No caso de haver recursos não utilizados, eles deverão ser devolvidos para a conta do Tesouro Nacional.

Confira os valores capitados e disponibilizados até esta quinta-feira (25), pelo Fundo Eleitoral para os candidatos majoritários na disputa ao Governo do Estado do Acre:

Quem lidera o ranking até o momento é o Senador Sérgio Petecão (PSD), com um total de recursos líquidos na ordem de R$ 3 milhões, doados pelo partido. Na sequência, temos Jorge Viana (PT), com R$ 850 mil, sendo 100 mil provenientes de apoiadores de campanha. Em seguida, Márcio Bittar (União Brasil), com R$ 711.522,24, também com recursos partidários.

Quem até agora menos captou foi o candidato do AGIR, David Hall, com R$ 100 mil. Para surpresa geral, Gladson Camelli (PP), um dos candidatos de maior peso nesta disputa, até o momento não presentou suas contas de campanha à Justiça Eleitoral.

Demais candidatos como Mara Rocha (MDB), Pof. Nilson (PSOL) também não possuem valores declarados.