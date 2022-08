Veja quais são os maiores lutadores da história do UFC

Em declaração ao canal do YouTube GQ Sports, Dana White, o poderoso chefão do UFC, foi desafiado a relacionar os cinco melhores lutadores de toda a história da competição. Sem titubear, White destacou:

“Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor e ‘GSP’ (Georges St-Pierre). Há muitas outras pessoas que deveriam estar nessa lista. (Kamaru) Usman deveria estar também aí”, afirmou.

O brasileiro Anderson Silva por anos reinou no peso-médio (84 kg) e agora foca suas atenções no boxe. Ronda Rousey e Georges St-Pierre se aposentaram, após serem dominantes no peso-galo (61 kg) e meio-médios (77 kg),

Dos nomes mencionados por Dana White, somente Jon Jones e Conor McGregor estão em atividade.