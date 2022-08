Velloso analisa cenário da política acreana no podcast ContilNet

O senador Eduardo Velloso participa do bate-papo descontraído no podcast ContilNet deste domingo (7). Ele falou sobre a necessidade de mudança do preço das passagens aéreas, sobre as obras na BR 364 e fez uma avaliação sobre o atual cenário da política acreana.

Velloso destacou o papel dos políticos na melhoria das condições de vida da população. “Temos que trazer políticas de investimento. Nós somos a favor de trazer novas empresas para o Acre, com redução de imposto, por exemplo”, disse.

Sobre a BR 364, ele lamentou que hoje são feitas apenas manutenções de trafegabilidade. “As camadas de solo não têm sustentação e precisa ser feito um trabalho efetivo, com qualidade”, disse o senador.

Ele também fala sobre política. “Eu tentei trazer o MDB. Eu tentei muito, não foi possível e agora cada um tem que seguir seu caminho. Não com desunião, porque todos nós queremos o bem para a população”, afirma.

