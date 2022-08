Velloso diz que Weverton falhou em gol do Flamengo contra o Palmeiras: “Ele não se mexe”

Em comentário no programa Baita Amigos, da Bandsports, apresentado por Neto, Velloso disse que Weverton demorou a saltar na bola cabeceada pelo jovem meio-campista rubro-negro.

“Eu achei que o Weverton demorou a reagir. Eu imagino que ele tinha pensando que a bola iriado lado direito. Ele demora a reagir, e ele não se mexe. Não dá nenhum tipo de passada. A hora que ele vê que a bola foi, ele esperando uma coisa, acontece outra, ele salta de onde ele está”, disse o ex-goleiro do Palmeiras.

João Paulo fez defesa em lance semelhante na partida do Santos

Velloso citou lance parecido no mesmo dia, defendido por João Paulo no clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Ainda segundo o comentarista da Band, é muito difícil um goleiro levar gols de cabeça da marca do pênalti.

“Eu vi no jogo do Santos, o João Paulo fez uma defesa igualzinha. A cabeçada da marca do pênalti. Porque a marca do pênalti, de cabeça, é longe”, garantiu Velloso durante o comentário no programa.

“É difícil tomar gol de cabeça da marca do pênalti. O João Paulo fez uma defesa igualzinha. Para mim, o Weverton esperava aquela bola do lado direito. Ela foi do lado esquerdo, ele se surpreendeu, e demorou a reagir.”