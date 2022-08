Vendaval deixa um morto e um ferido após parede desabar no Acre

A chegada da frente fria causou estragos no município de Cruzeiro do Sul. O vento forte provocou acidente no final da manhã desta sexta-feira (19), em uma construção e deixou um homem morto e outro ferido.

A vítima fatal tinha apenas 23 anos e não resistiu após a parede de uma construção cair. Logo que aconteceu o acidente o Corpo de Bombeiros foi acionado. A área foi isolada dado o risco de desabamento.

“Acidentes podem acontecer e por isso todos que estão construindo devem seguir todas as normas de segurança. A mudança do tempo infelizmente pode ocasionar essas situações por causa dos fortes ventos”, informou o Corpo de Bombeiros.

Uma pessoa foi levada para o Hospital do Juruá com ferimentos e ainda não há informação sobre a situação.