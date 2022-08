Vendedor de picolés tem dinheiro roubado e é ferido por faca na capital

O vendedor de picolés identificado como Edvan, foi ferido com um golpe de faca, na noite desta quarta-feira (17), quando voltava do trabalho, na Rua José de Araújo, no Conjunto Ouricuri, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Edvan estava voltando de mais um dia trabalho como vendedor de picolés, quando foi abordado por um homem ainda não identificado que, de posse de uma faca, anunciou um assalto.

Após roubar o dinheiro do trabalhador, o acusado ainda feriu o vendedor com um golpe de faca no abdômen. Mesmo ferido, Edvan ainda conseguiu empurrar o carrinho de picolés até a frente de um residencial, onde pediu ajuda a populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Edvan, que depois que foi atendido foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado e realizaram ronda na região, mas o homem não foi encontrada.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).