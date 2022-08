Vice de Bittar, Georgia defende a família, os valores cristãos e é contra o aborto

A candidata a vice-governadora pelo União Brasil (UB), a médica Geórgia Micheletti, reafirmou os princípios conservadores e valores cristãos como pontos centrais para a gestão de Márcio Bittar à frente do governo do estado. A proposta é apresentar aos eleitores o caminho a ser seguido pelos representantes escolhidos pelo povo.

Para Geórgia, apresentar as próprias crenças demonstra a linha ideológica do político ao eleitor, oferecendo transparência necessária sobre a opinião do gestor e os planos de trabalho para o mandato.

“Nossa campanha defende a família, é contra o aborto e acredita na liberdade religiosa e de expressão como princípios fundamentais”, afirmou a médica-candidata que participou na manhã desta segunda-feira, 29, de mais uma caminhada pelo bairro Estação Experimental, onde houve o pedido de voto.

Geórgia disse acreditar que em um país democrático é importante defender os valores cristãos como base do pensamento e dos atos, tendo como princípio o estado laico.