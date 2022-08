Vice de Bittar, médica Geórgia Micheletti reafirma compromisso de estruturar a Saúde em visitas a comerciantes

Candidata a vice-governadora do Acre pelo União Brasil (UB), a médica Geórgia Micheletti, licenciada das funções que exerce no quadro do Estado, reafirmou na manhã de quarta-feira, 31, o compromisso de trabalhar de forma intensa para estruturar a Saúde nos 22 municípios. Ao lado do concorrente ao governo pelo mesmo partido, o senador licenciado Márcio Bittar, ela visitou diversos comerciantes que atuam por toda a extensão da Avenida Antônio da Rocha Viana e apresentou as diversas propostas elaboradas para alavancar um dos setores mais essenciais à população que enfrenta graves problemas.

Além dos diálogos nos empreendimentos, a candidata também reuniu com apoiadores do projeto que também visa combater a pobreza, combater a fome, promover um forte desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda para as milhares de pessoas que estão fora do mercado de trabalho local e desenvolver setores importantes como a agroindústria. De acordo com a médica, uma eventual gestão no Executivo acreano será feita de forma simples e comprometida em dar fim a problemas históricos.

“Como profissional, conheço bem o funcionamento da Saúde do Estado e sei quais os gargalos precisam ser eliminados para que possamos ofertar um serviço realmente eficiente, com a qualidade que as pessoas merecem. Dinheiro tem, e muito. O que falta é gestão séria e vontade de cuidar verdadeiramente das pessoas, que são prejudicadas diariamente e acabam morrendo. Queremos fazer um governo humano, que coloque os cidadãos sempre em primeiro lugar em tudo”, declarou Geórgia.

Ela ressaltou ainda a importância de governar com apoio da bancada e do governo federal para que haja uma forte captação de recursos para aplicá-los em setores como Saúde, Segurança e Educação, além de promover um forte estímulo para alcançar resultados positivos na Economia. “É preciso urgente remodelar a forma de trabalhar pelo desenvolvimento do nosso Acre. Escutamos as pessoas nas nossas caminhadas e sabemos bem do que precisa ser feito para que elas tenham uma vida melhor”, encerrou.